太熱躺樹蔭下被輾殘 行車記錄器還原真相

2017-02-09 15:08

〔記者林嘉東／基隆報導〕行車記錄器救了運將！

鄭姓計程車司機駕車途中，未注意前方道路樹蔭處躺著張姓男子，等行經、感覺輪胎有壓到異物，已輾壓致張幾乎殘廢。

基隆地檢署勘驗車上行車記錄器發現，張躺在樹蔭下，又穿深色衣褲，駕駛根本看不到，認定鄭無業務過失傷害罪，處分他不起訴。

處分書指出，62歲鄭姓計程車司機，去年7月間大熱天近中午，駕車行經基隆市中山區中華路一巷時，未注意前方道路樹蔭處躺著張姓男子，等感覺輪胎壓到異物，停車查看，赫見壓到張姓男子。

鄭趕緊報案將張送醫急救，張受有3、4、5、7肋骨骨折、肺挫傷併急性呼吸衰竭與左腿撕裂傷與顏面骨骨折等傷害，因此被警方依業務過失傷害罪嫌移送法辦。

檢察官調查時，鄭喊冤稱，張躺在道路樹蔭上，他根本沒看到，並檢具車上行車記錄器佐證。

檢察官勘驗行車記錄器後認為，張躺的地方，確實是在樹蔭下，讓鄭無法看到，認定張無業務過失傷害罪。

此外，案發後，鄭已與張的哥哥和解，賠償張18萬元，因此處分鄭不起訴。