偽造外勞居留證 2嫌被判刑

2017-02-09 15:47

〔記者黃捷／台北報導〕男子蕭建成與友人陳文忠組成偽造外勞居留證集團，由蕭男負責仿造，再由陳男販售給逃逸外勞，他們四處誇稱仿冒品「品質一流，連警察都看不出來」，不少逃逸外勞也「呷好逗相報」，相互邀約團購向2人殺價。士林地方法院依偽造特種文書罪，判處蕭男1年徒刑、陳男8月徒刑，皆可易科罰金。

判決指出，蕭、陳2人以北市錦洲街一處民宅做為據點，陳當「業務」在外接案，收取逃逸外勞的身分資料、照片，整理後投入據點門口的信箱，再由蕭負責偽造假居留證，待製做完成，陳再返回據點取件，轉交給客戶，每張收取2500元至3000元不等費用。

移民署獲報後，派專勤隊兵分多路追查蕭、陳2人到案，並在據點內查扣電腦、護貝機、印表機、偽造居留證半成品等證物，再循線逮捕與2人有合作關係的仲介及外勞。

法官審理發現，蕭、陳皆有偽造文書、違反就業服務法等前科，曾被判4月徒刑，皆已易科罰金執行完畢，2人均為累犯，因此依法加重刑期，其餘涉案仲介及外勞也各判拘投。