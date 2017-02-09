快訊震撼新莊 賣翻了！
偽造外勞居留證 2嫌被判刑
2017-02-09 15:47
〔記者黃捷／台北報導〕男子蕭建成與友人陳文忠組成偽造外勞居留證集團，由蕭男負責仿造，再由陳男販售給逃逸外勞，他們四處誇稱仿冒品「品質一流，連警察都看不出來」，不少逃逸外勞也「呷好逗相報」，相互邀約團購向2人殺價。士林地方法院依偽造特種文書罪，判處蕭男1年徒刑、陳男8月徒刑，皆可易科罰金。
判決指出，蕭、陳2人以北市錦洲街一處民宅做為據點，陳當「業務」在外接案，收取逃逸外勞的身分資料、照片，整理後投入據點門口的信箱，再由蕭負責偽造假居留證，待製做完成，陳再返回據點取件，轉交給客戶，每張收取2500元至3000元不等費用。
移民署獲報後，派專勤隊兵分多路追查蕭、陳2人到案，並在據點內查扣電腦、護貝機、印表機、偽造居留證半成品等證物，再循線逮捕與2人有合作關係的仲介及外勞。
法官審理發現，蕭、陳皆有偽造文書、違反就業服務法等前科，曾被判4月徒刑，皆已易科罰金執行完畢，2人均為累犯，因此依法加重刑期，其餘涉案仲介及外勞也各判拘投。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 關帝廟文昌帝君遭火焚 腹中竟有200年小香爐
- 夫馬上風亡 妻才知他偷吃10幾年
- 名律師葉建廷當街被毆 3嫌殺人未遂罪起訴
- 員林國宅風波未平 住戶告彰縣府「賤賣財產」
- 擋張志軍車隊判無罪 男大生：人民抗議有更大可能性
網友回應
熱門新聞
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 不堪鄉民酸語 高鳴遺孀靈前淚崩喊告
- 面板漲價雜音起 Q1營收獲利看跌
- 經典賽》這3國打線火星等級 先發9人平均超過200轟
- 亞洲自由車賽 我單日4銀
- 〈台股青紅燈〉二代張忠謀有多重要
- Google新技術可除馬賽克？ 網友「想歪」這樣說…
- 童仲彥才被開除民進黨籍 藍營發動罷免
- 妮可家暴戲留陰影 下工窩酒吧痛哭
- 經典賽》官方公布台灣隊陣容 王建民、王維中入列
- 蕭薔喪母之後又「喪子」 親自CPR無效
- 經典賽》卡砲、國王領軍 委內瑞拉28人名單打線超可怕
- 〈精品百貨勾心計〉浪漫老步數 情人接招吧！
- 蔡正元面對同性議題想用這戰術 卻被胡志強打臉...
- 武陵櫻花季2/11登場 國光客運：平日賞櫻專車僅剩2成
- 英國脫歐將近？ 下議院投票通過法案
- 社論》秉持誠信做政治
- H5N6首例 防檢局遭批「指鴨為鵝」
- 小檔案：循環經濟、里山資本主義
- 台南永康花55元買茶喝…中千萬發票
- 俄國打老婆無罪 初犯萬元了事
- 「泰勒絲很迷人」 邪神曝2人分手原因
- 長頸鹿突變了？ 照片驚現罕見「矮肥短」品種！
- 名模林若亞 抗稅成功// 薪扣額上限12.8萬 違憲
- 國姓乾溝村野溪 河床遭開膛惹議
- 元晶290W模組率先通過國家檢測 可望挹注今年營收
- 中國人傷心問「台人為何幫日人打他」鄉民紛紛搶答...
- 蔡琴：我是婚姻黑名單！ 心死永不再嫁人
- 費玉清攻蛋加場售出8成 跨世代歌單 挑對味的唱
- 辣椒1月營收0.56億元 創22個月新高 年增率70.55％
- 民視林口總部團拜 阿祖級石英怨還沒當阿公
- 北市下月啟動U Car 林欽榮邀基桃竹共建生活圈
- 連俞涵爆耍大牌 如朕不和李國毅
- 台股收盤上漲46.93點 報9590.18點
- 「LINE貼圖」 細心提醒高血壓患者
- 花蓮老松染病 400棵樹吊點滴
- 高中教師放限制級電影遭解聘 中央、地方不同調
- 洪秀柱提九二共識 稱被戴紅帽
- NBA》一度被籃球榨乾 溜馬喬治振作擺脫季初陰霾
- 莎莎曬辣肉 永烈抱抱癡喊好香
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：偽造外勞居留證 2嫌被判刑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分