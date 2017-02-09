誤把點數卡當免費報？ 男子拿了就走觸法

2017-02-09 14:35

〔記者余衡／新北報導〕把點數卡當成免費報，也太瞎了吧？

新北市土城警方日前獲報轄內超商點數卡疑似遭竊，員警趕往攔下55歲陳姓男子，陳男面對盤查一度滿頭霧水，直到警方從他外套口袋內，起出5張總共價值4千元的點數卡，他才大聲喊冤，「原來這不能拿喔？我以為這像免費報一樣咧！」

警方表示，當天接獲超商報案，指陳男在書報架前鬼鬼祟祟，還不斷翻找自己外套口袋，機警店員立即報案，並趁陳男離開時尾隨出店外，與警方合力包抄逮人，事後清點果然短少5張點數卡，警方調閱店內監視器，確認陳男多次拿起點數卡查看，隨後一張一張放進自己的外套口袋。

陳男警訊時供稱，當時看到點數卡掛在書報架上，以為像免費報一樣可以自由取走，且店員也沒有主動告知不能拿，所以才會放進外套口袋，儘管陳男聲稱自己不知情，但由於竊盜是公訴罪，訊後仍遭移送法辦。

業者表示，由於點數卡能換抵網路消費或遊戲額度，過去曾經放在收銀台附近以利看管，但後來點數卡種類越來越多，才全部移至書報架上陳列販賣，沒想到會被民眾當成免費報，感到既離譜又無奈。