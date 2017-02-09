| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 社會

誤把點數卡當免費報？ 男子拿了就走觸法

2017-02-09  14:35

〔記者余衡／新北報導〕把點數卡當成免費報，也太瞎了吧？

新北市土城警方日前獲報轄內超商點數卡疑似遭竊，員警趕往攔下55歲陳姓男子，陳男面對盤查一度滿頭霧水，直到警方從他外套口袋內，起出5張總共價值4千元的點數卡，他才大聲喊冤，「原來這不能拿喔？我以為這像免費報一樣咧！」

警方表示，當天接獲超商報案，指陳男在書報架前鬼鬼祟祟，還不斷翻找自己外套口袋，機警店員立即報案，並趁陳男離開時尾隨出店外，與警方合力包抄逮人，事後清點果然短少5張點數卡，警方調閱店內監視器，確認陳男多次拿起點數卡查看，隨後一張一張放進自己的外套口袋。

陳男警訊時供稱，當時看到點數卡掛在書報架上，以為像免費報一樣可以自由取走，且店員也沒有主動告知不能拿，所以才會放進外套口袋，儘管陳男聲稱自己不知情，但由於竊盜是公訴罪，訊後仍遭移送法辦。

業者表示，由於點數卡能換抵網路消費或遊戲額度，過去曾經放在收銀台附近以利看管，但後來點數卡種類越來越多，才全部移至書報架上陳列販賣，沒想到會被民眾當成免費報，感到既離譜又無奈。

廣告
  • 現今超商多半把點數卡放在書報架上陳列販賣（記者余衡攝）

    現今超商多半把點數卡放在書報架上陳列販賣（記者余衡攝）

  • 陳男拿起點數卡查看。（記者余衡翻攝）

    陳男拿起點數卡查看。（記者余衡翻攝）

  • 陳男將點數卡放進外套口袋。（記者余衡翻攝）

    陳男將點數卡放進外套口袋。（記者余衡翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 超商 點數卡
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：誤把點數卡當免費報？ 男子拿了就走觸法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.