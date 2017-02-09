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員林國宅風波未平 住戶告彰縣府「賤賣財產」

員林國宅住戶代表控告縣府賤賣國有財產。（記者顏宏駿攝）

2017-02-09  14:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕縣府真是兩面不是人！員林國宅1、2樓和地下1樓長期閒置，去年6月間被開發公司以3億多元標得，並轉租給運動中心營運，該運動中心因施工，破壞建物，引發住戶公安疑慮，縣長魏明谷7日率相關局處會勘，並裁定「立即停工」，住戶大聲叫好，未料今天住戶「翻舊帳」，質疑縣府賤賣國有財產，住戶代表王嘉政到彰化地檢署控告縣府瀆職、偽造文書。

王嘉政表示，員林國宅於民國84年竣工，這次標售出去的地號原價為12億535萬餘元，歷經阮剛猛、翁金珠、卓伯源3位縣長皆未標售出去，102年降價到3億4900多萬元，然而這2年因為員林改制為市，加上184公頃市地重劃，房價已不同於以往，以現在位於1樓的台新銀行為例，去年3月以每坪15萬元得標，但現在得標的開發公司，全部標得，換算坪數價格才每坪2萬6千元，實在太不可思議。

王嘉政又說，此標購案，把百貨商場結合地下1樓停車場，過去卓伯源任內並未登載停車場為賣場「專有」，但魏明谷任內，承辦標售業務者卻說，停車場為該地號（百貨賣場）所「專有」。王嘉政強調，社區停車場應為社區所有人「共同擁有」，如果設定為賣場所專有，已損及社區住戶之權益，他認為，縣府有圖利他人之嫌。

對此，縣府表示，員林國宅中的百貨公司（含超市）歷經多次開標無人投標，內政部營建署為利國宅去化，自93年起比照當時市場行情，陸續調降標售底價，於101年核定底價為3億4900多萬元後，仍未標售出，直至105年6月才標售出，標售所得全數繳回營建署，標售過程公開透明，絕無賤賣國有財產及圖利他人。

至於停車場「專有」部分，工務處長林漢斌表示，營建署在規劃時，1、2樓以及地下超市和停車場的部分是同一個地號，而且是屬於一起標售的價格，在103年到105年期間，縣府陸續向內政部營建署請示，在3次函文中，提到地下一樓的停車場與超市是屬於1、2樓的附屬建物，也是屬於1、2樓所有權人的專有部分，目前住戶對停車場有疑義，縣府也在持續協調。縣府強調，國宅標售過程公開透明及合法，對於部分民眾之不實指控，將保留法律追訴權。

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  • 員林國宅住戶代表控告縣府賤賣國有財產。（記者顏宏駿攝）

    員林國宅住戶代表控告縣府賤賣國有財產。（記者顏宏駿攝）

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標題：員林國宅風波未平 住戶告彰縣府「賤賣財產」


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