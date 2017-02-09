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得不償失！ 服120小時勞役竟落跑 被抓要關1年10月
2017-02-09 14:14
〔記者王駿杰／新竹報導〕得不償失！張姓男子犯下槍砲案，前年因主動投案獲判緩刑，須服勞役120小時，但他僅服10小時就落跑，遭檢方發布通緝，警方掌握情資，8日前往張男位於竹縣的住處將他逮捕，檢方諭知改服1年10個月徒刑，即刻執行，經換算，比原本須服120小時勞役，整整多出133倍。
警方調查，40歲張男有毒品、竊盜前科，前年入手一把改造手槍，將槍埋在竹縣老家後山，警方前往查毒時，他主動繳槍，檢方審酌他符合投案標準，也未持槍傷人，判他緩刑2年，服勞役120小時，以啟自新。
張男雖前往服勞役處報到，卻僅服了約10小時就逃跑，檢方執行科聯絡也遍尋不著，只好發布通緝，竹市警方追查多時，掌握張男行蹤，研判他躲藏在竹縣一處偏僻民宅，8日前往查緝。
張男察覺警方蠢蠢欲動，立刻躲至家中後山，警方到張男住處向他的女友及屋主詢問，兩人異口同聲稱張男早回南部工作，但警方離去前，卻被停在屋旁、一輛張男曾開過的轎車吸引目光，研判他仍在附近躲藏，立刻佈署埋伏。
張男在山上從早躲到晚，以為警方早已離去，他摸黑下山返家，當時張男女友正準備出門，沒想到門一開就遇到埋伏警方，在屋內的張男也暴露行蹤，被逮個正著。
張男被逮後苦苦向檢方求饒，但他畏罪逃亡，檢方並不領情，諭知得服1年10月徒刑，讓他當場嚇到腿軟。
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