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最高法院送原民好禮 慶典打獵原則上不處刑罰

2017-02-09  14:05

〔記者項程鎮／台北報導〕最高法院上午開庭審理王光祿案時，審判長洪昌宏指出，最高法院日前已決議放寬原住民打獵的法令；法界人士指出，由於最高法院的決議對下級審有實質拘束力，因此未來原住民打獵禁令限制將大幅度放寬，有法界人士認為這是送給原住民的新春禮物。

最高法院刑事庭法官會議日前決議，原住民在祭典和節慶期間，如持合法獵槍獵捕山羌、山羊及水鹿，基於尊種原住民固有文化及生活需要，不能論以違反野生動物保護法，就算打獵未經行政主管單位同意，也只能處以「行政罰」。

布農族獵人王光祿持槍打獵遭判3年半徒刑，最高法院上午開庭並首度網路直播，截至下午2點，仍在開庭中。

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  • 布農族獵人王光祿非常上訴案，住在台東的王光祿（右）與高齡95歲的母親（左）北上最高法院出庭。（記者劉信德攝）

    布農族獵人王光祿非常上訴案，住在台東的王光祿（右）與高齡95歲的母親（左）北上最高法院出庭。（記者劉信德攝）

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