快訊震撼新莊 賣翻了！
最高法院送原民好禮 慶典打獵原則上不處刑罰
2017-02-09 14:05
〔記者項程鎮／台北報導〕最高法院上午開庭審理王光祿案時，審判長洪昌宏指出，最高法院日前已決議放寬原住民打獵的法令；法界人士指出，由於最高法院的決議對下級審有實質拘束力，因此未來原住民打獵禁令限制將大幅度放寬，有法界人士認為這是送給原住民的新春禮物。
最高法院刑事庭法官會議日前決議，原住民在祭典和節慶期間，如持合法獵槍獵捕山羌、山羊及水鹿，基於尊種原住民固有文化及生活需要，不能論以違反野生動物保護法，就算打獵未經行政主管單位同意，也只能處以「行政罰」。
布農族獵人王光祿持槍打獵遭判3年半徒刑，最高法院上午開庭並首度網路直播，截至下午2點，仍在開庭中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 夫馬上風亡 妻才知他偷吃10幾年
- 關帝廟文昌帝君遭火焚 腹中竟有200年小香爐
- 獸父長期性侵小姊妹 鎖房門還「爬窗硬上」
- 接到「你的健保卡違規使用」電話 健保署：是詐騙
- 同事一起上班 結果後車撞前車人骨折
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 不堪鄉民酸語 高鳴遺孀靈前淚崩喊告
- 中職迷嚐鮮 另類地鐵大戰
- 經典賽熱身賽／呂彥青今先發 過招澳洲5國手
- 花蓮老松染病 400棵樹吊點滴
- 陽明山花季明登場 週六起交管
- 高雄馬拉松碰上放煙火 環團批讓選手吸毒氣
- 領務局遭駭 出國登錄個資恐外洩
- 林榮基靠海明威度過「被失蹤」日子
- 經典賽》官方公布台灣隊陣容 王建民、王維中入列
- 安徽工廠大爆炸影像曝光！ 全城「黑夜變白晝」
- 海倫清桃被冷凍？ 經紀公司這樣說
- 張忠謀若交棒 周刊：台積電市值恐蒸發4300億
- 吳亞馨揮別姊弟情 被爆秘戀情歌王子
- 《自由廣場》國健署不要規避責任
- 明德水庫供水吃緊 再43天見底
- 邀酋長作客卻耍人！貝克漢鏡頭前後差很大
- 反川普擴大 新占領華爾街醞釀
- 太保花海節夯 春節吸客30萬人次
- 全「猿」迎機捷 今試乘收割
- 後龍慈雲宮 明攻炮城搶金幣
- 《自由廣場》「保防工作法制化」推動之重要性
- 中國要紀念二二八 薛化元諷：紀念什麼
- 邱惠美改到咖啡店上班 名嘴酸：神隱還可發業配文？
- 力成、日月光首季營收 挑戰歷年同期新高
- 鐵粉紅色炸彈炸偶像 李敏鎬貼心送花籃
- 烏龜又贏了！？小烏龜一動 草原大牛整群奔逃
- 亞洲自由車賽 我單日4銀
- 內閣4新部長齊亮相 各自闡述理念是…
- 美國成衣零售業復甦 聚陽今年目標新增產線10％
- 元晶290W模組率先通過國家檢測 可望挹注今年營收
- 索馬利亞前總理法馬喬當選總統
- 老縣長贈2本書 吳澤成代理宜縣長上任
- 喬紫喬出道前暴肥 肌動甩肉
- 辣椒1月營收0.56億元 創22個月新高 年增率70.55％
- 袁詠儀結婚16周年 性感女神意外成亮點
- 大港花火秀最終場節目加碼 交響樂來助陣
- 崇佑1月營收達0.7億元 將成立台灣分公司擴大接單
- 參與式預算諮詢櫃檯 12公所啟用
- 捷運通球場 中職引頸20年成真
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：最高法院送原民好禮 慶典打獵原則上不處刑罰
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分