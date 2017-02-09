「援」來都是假的…七旬爺爺險失金

2017-02-09 13:55

〔記者許國楨／台中報導〕已經71歲的吳姓爺爺接到妙齡女子以通訊軟體line要求加入好友，並表示有從事援交，老當益壯的爺爺立刻按對方指示到超商準備購買3000元的遊戲點數做為援交費用，所幸店員機警報案及時阻詐，爺爺這才恍然大悟神情無奈說，「差點誤上賊船」。

警方指出，一名自稱「夢瑤」的女子本月5日突然要求加入吳姓老翁line的好友，2人在線上聊天相談甚歡，「夢瑤」進一步表示有從事援交詢問老翁意願，由於老翁已喪偶加上體格依然勇健，以為是「天上掉下來的禮物」立即應允。

對方得知老翁已上勾誆稱，唯恐是警察釣魚或黑道護送保證金等理由，要求並慫恿老翁須先到超商購買3000元的遊戲點數做為援交費用，再把點數的密碼及序號拍起來傳給「夢瑤」即可。

老翁不疑有他，隨即到西屯區一家超商購買遊戲點數，所幸店員直覺有異懷疑老翁可能遭詐騙趕緊報案，第六分局永福派出所員警洪國峰、黃柏蒼、見習生劉雅綸到場了解，經細心解釋，遊戲點數已成為犯罪集團進行詐騙的金流管道，切勿聽信網友要求購買遊戲點數以免遭詐財，老翁這才驚呼「援」來都是假的。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆