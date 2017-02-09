只口交沒愛愛 告不成「小三」通姦

2017-02-09 13:41

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕37歲已婚的楊姓男子出軌30歲簡姓女子，楊妻控告兩人通姦後撤回對丈夫的告訴，簡女供稱與楊男只有口交沒有愛愛，由於《刑法》通姦罪規定的姦淫行為，指的是「性器接合」，楊妻提出的證據只能證明丈夫與簡女有口交，無法證明兩人有性器接合，桃園地檢署檢察官偵結予以簡女不起訴處分。

楊男、簡女被楊妻控告通姦，楊男獲得妻子原諒、撤告，他供稱，104年11月2日下午2點多，他確實帶簡女到摩鐵幽會，兩人在浴室洗完澡後，簡女先幫他口交，之後兩人就「進一步」了；但簡女堅稱兩人只有口交而已。

檢方指出，楊男已獲得妻子原諒並撤告，他的供詞是否真實已存有疑慮，難以採信，而楊妻僅有簡女坦承口交的證據，無法證明簡女與楊男有性器接合，不構成《刑法》通姦罪要件，偵結予以簡女不起訴處分。