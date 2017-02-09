| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 社會

只口交沒愛愛 告不成「小三」通姦

2017-02-09  13:41

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕37歲已婚的楊姓男子出軌30歲簡姓女子，楊妻控告兩人通姦後撤回對丈夫的告訴，簡女供稱與楊男只有口交沒有愛愛，由於《刑法》通姦罪規定的姦淫行為，指的是「性器接合」，楊妻提出的證據只能證明丈夫與簡女有口交，無法證明兩人有性器接合，桃園地檢署檢察官偵結予以簡女不起訴處分。

楊男、簡女被楊妻控告通姦，楊男獲得妻子原諒、撤告，他供稱，104年11月2日下午2點多，他確實帶簡女到摩鐵幽會，兩人在浴室洗完澡後，簡女先幫他口交，之後兩人就「進一步」了；但簡女堅稱兩人只有口交而已。

檢方指出，楊男已獲得妻子原諒並撤告，他的供詞是否真實已存有疑慮，難以採信，而楊妻僅有簡女坦承口交的證據，無法證明簡女與楊男有性器接合，不構成《刑法》通姦罪要件，偵結予以簡女不起訴處分。

廣告
  • 元配告「小三」通姦，只能證明有口交告不成。（記者鄭淑婷攝）

    元配告「小三」通姦，只能證明有口交告不成。（記者鄭淑婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 口交 通姦
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：只口交沒愛愛 告不成「小三」通姦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.