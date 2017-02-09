老人碧湖公園上吊 死意堅決遺書寫給殯葬業者

2017-02-09 13:04

〔記者鄭景議／台北報導〕一名獨居老人昨（8）日上午8時許，在碧湖公園被散步的民眾發現上吊，警方在他的身旁發現一張紙條，雖沒有交代尋短原因，但除了表明自己身分外，也寫下1名殯葬業友人及1名親戚的姓名與聯絡電話，透露老人死意堅決。

據悉，這名73歲的楊姓老翁獨居，平時經營一家理髮店，兒子在國外；警方聯絡到他的家屬，得知老翁患有高血壓等慢性病，常抱怨身體不適，但沒有提過有意尋短，突然選擇輕生，家人都十分驚訝。

警方研判該老翁應是久病厭世，在相驗遺體後交由家屬善後。

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