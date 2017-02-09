快訊震撼新莊 賣翻了！
叔叔跟妳一起玩 男商場亂摸8歲女童
2017-02-09 12:56
［記者鄭淑婷／桃園報導］27歲林姓男子去年7月12日下午3點多，到桃園市桃園區一間百貨公司，在某專櫃發現8歲女童跟媽媽、弟弟一同逛街，他趁女童媽媽到櫃台結帳，向坐在沙發的女童佯稱：「叔叔跟妳一起玩。」手卻伸進女童短褲撫摸大腿，女童媽媽結完帳發現，喝斥林男行徑並報警，桃園地檢署檢察官偵結依對未滿14歲女子猥褻罪嫌將他起訴。
林男坦承知道女童大約是國小2年級或3年級的年紀，但否認有故意觸摸女童大腿的犯意，他辯稱，他正在跟女童玩遊戲，因手沒有地方放，就稍微放在女童身上而已，並沒有撫摸；女童、女童媽媽則指證歷歷，女童也能完整說明林男犯案過程。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 不堪鄉民酸語 高鳴遺孀靈前淚崩喊告
- 校園暴力／華夏科大副校長 被控打教授還辱罵
- 跟上教練腳步 滬江林蝶準雙20
- 劉燕燕爆逼吞安眠藥 － 郭美珠告誹謗 嗆白冰冰汙衊
- 他家的鸚鵡這樣叫...網友：一定會報警啊
- 沒在開玩笑！這世界除了男生跟女生...泰國有18種性別（圖解）
- 《自由廣場》文資審議委員懂很多？
- H5N6首例 防檢局遭批「指鴨為鵝」
- 經典賽》官方公布台灣隊陣容 王建民、王維中入列
- 安徽工廠大爆炸影像曝光！ 全城「黑夜變白晝」
- 台南藏金閣元宵拍賣會 開學前推組合式書桌大特賣
- 台南永康花55元買茶喝…中千萬發票
- NBA》太陽新秀班德決定動手術 本季宣告報銷
- 寒風中帶妻小陳情 嘉里大榮司機可望復職
- MLB》托瑞要測試這項規則 美球迷怒：會毀掉棒球
- 台股收盤上漲46.93點 報9590.18點
- 受災女突掀衣幫豬哺乳 記者採訪大傻眼
- 中國給台人「國民待遇」？ 陳芳明：開春最新笑話
- 張洛偍拍廣告 5分鐘搞定舞步
- 經典賽》卡砲、國王領軍 委內瑞拉28人名單打線超可怕
- 俄國打老婆無罪 初犯萬元了事
- 1人染肺結核 貨櫃場16人呈陽性
- 郭富城網紅女友暗示有孕？鄉民歪樓
- 經典賽》美國隊公布28人名單 投手特別名單曝光
- 天冷回家別馬上這樣... 心臟可能凍未條！
- 零撲殺政策上路 綠委擬修法提高棄養罰則
- 開高走高 新台幣中午暫收31.043元
- 美國務卿提勒森：美對台是法律承諾、道德誡命
- 中信金報喜 1月EPS達0.25元
- 經典賽》坎諾、奎托領軍 衛冕軍多明尼加陣容豪華
- 竹市投入28億 新、改建國中小校舍
- 500台Uber明繞行抗議 提4訴求要交通部回應
- NBA》一度被籃球榨乾 溜馬喬治振作擺脫季初陰霾
- 全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
- 《自由廣場》擴大內需與蚊子館
- 「LINE貼圖」 細心提醒高血壓患者
- 十方啟能中心週六元宵燈會 施放環保天燈
- 搶黃復興選票 洪秀柱宣示謀求統一 退役官兵叫好
- 台南以北入夜降溫 吳德榮：沿海空曠區下探7度
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：叔叔跟妳一起玩 男商場亂摸8歲女童
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分