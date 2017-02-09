叔叔跟妳一起玩 男商場亂摸8歲女童

2017-02-09 12:56

［記者鄭淑婷／桃園報導］27歲林姓男子去年7月12日下午3點多，到桃園市桃園區一間百貨公司，在某專櫃發現8歲女童跟媽媽、弟弟一同逛街，他趁女童媽媽到櫃台結帳，向坐在沙發的女童佯稱：「叔叔跟妳一起玩。」手卻伸進女童短褲撫摸大腿，女童媽媽結完帳發現，喝斥林男行徑並報警，桃園地檢署檢察官偵結依對未滿14歲女子猥褻罪嫌將他起訴。

林男坦承知道女童大約是國小2年級或3年級的年紀，但否認有故意觸摸女童大腿的犯意，他辯稱，他正在跟女童玩遊戲，因手沒有地方放，就稍微放在女童身上而已，並沒有撫摸；女童、女童媽媽則指證歷歷，女童也能完整說明林男犯案過程。