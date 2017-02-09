男持刀攜毒闖紅燈被攔 交刀被誤認襲警跪地求饒

2017-02-09 12:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市莊姓男子騎車闖紅燈被警攔，他主動交出1小包安毒，希望能不用進警局，但被新興警方拒絕，莊男突然拿出西瓜刀，令警方緊張喝斥放下，莊男急得跪地求饒：「我只是要交刀，沒別意思」，警方將他移送法辦，今天再依社秩法開罰。

中山所今指出，莊男（26歲）於6日晚上騎車經南華路，因闖紅燈被員警攔查，發現是毒品治安人口，莊男還自承過年前剛從勒戒所出來，目前無業在家，員警要求他身上若有毒品就主動交出，他主動交出0.6公克安毒。

莊男把毒放在機車座椅上，並求員警不要將他帶回警局，結果被警方拒絕，不料，他突然從外套內掏出1把西瓜刀，連路人見了都嚇一跳，警方斥喝「放下」，莊男緊張腳軟跪地求饒，直呼不是要攻擊警察，只是要交刀子出來。

支援警力到場見到西瓜刀也立即將莊男壓制在地上逮捕，他痛苦地說：「拜託，我真的不是要攻擊你啦！」並嘆稱，因怕買毒品時被黑吃黑，才持刀壯膽兼防身，警方訊後依毒品罪嫌送辦，至於無故攜帶刀械部份，今天依社秩法開罰。

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