快訊震撼新莊 賣翻了！
省過頭？ 交通標誌修改居然用貼的！
2017-02-09 12:43
王先生說標誌上的數字小到看不見（記者吳昇儒翻攝）
〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名王先生日前駕車行經大同路一段往基隆方向時，卻發現道路上有一支禁止左轉的交通標示，下方標示禁止時間字體卻大小不一。王男靠近一看，發現數字居然是貼上去修改，根本看不清楚。
「奇怪交通標誌怎麼字體大小怎麼不一樣，那麼小怎麼看得清楚？」王先生說，不知道新北市政府是要節省公帑，還是要整人，交通標誌應該要非常明確，讓用路人可以清楚的看見禁止左轉的時間，才能及時決定是否變換車道。但是這一個黏貼的字體太小，要靠近才能看見，如果真的要轉，根本來不及反應，希望相關單位能夠重視。
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