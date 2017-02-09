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省過頭？ 交通標誌修改居然用貼的！

王先生說標誌上的數字小到看不見（記者吳昇儒翻攝）

2017-02-09  12:43

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名王先生日前駕車行經大同路一段往基隆方向時，卻發現道路上有一支禁止左轉的交通標示，下方標示禁止時間字體卻大小不一。王男靠近一看，發現數字居然是貼上去修改，根本看不清楚。

「奇怪交通標誌怎麼字體大小怎麼不一樣，那麼小怎麼看得清楚？」王先生說，不知道新北市政府是要節省公帑，還是要整人，交通標誌應該要非常明確，讓用路人可以清楚的看見禁止左轉的時間，才能及時決定是否變換車道。但是這一個黏貼的字體太小，要靠近才能看見，如果真的要轉，根本來不及反應，希望相關單位能夠重視。

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  • 王先生說交通標示上修改數字的字體太小，根本看不到（記者吳昇儒翻攝）

    王先生說交通標示上修改數字的字體太小，根本看不到（記者吳昇儒翻攝）

  • 標誌上的數字字體大小不一，用路人根本看不清楚（記者吳昇儒翻攝）

    標誌上的數字字體大小不一，用路人根本看不清楚（記者吳昇儒翻攝）

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