王光祿案開庭 法學者作證：原住民基本法未發揮於司法上
最高法院9日首度網路直播開庭審理布農族獵人王光祿非常上訴案，住在台東的王光祿（左二）與高齡95歲的母親（左一）等家人一同北上最高法院出庭。（記者劉信德攝）
〔記者張文川／台北報導〕台東布農族獵人王光祿，被控以制式霰彈槍獵捕保育類動物，涉違反槍砲彈藥刀械管制條例、野生動物保育法，被判刑3年半定讞，檢察總長為他提起非常上訴，最高法院今天開庭審理，傳喚多位專家證人作證，其中，東華大學法律研究所副教授蔡志偉認為，「原住民」一詞在我國法律上只正式使用20多年，法律上仍對原住民有諸多錯誤理解，充滿漢人的優越感，原住民基本法在司法上尚未發揮功能性。
蔡志偉說，在民國83年之前，原住民一詞並不存在於中華民國的法律上，之前是以山胞稱之，法律充滿殖民者將原住民落後文化導入正途的文化優越感，忽略原住民傳統文化的存在與保存；這在全球各地皆然，聯合國定義的原住民，處於被侵略、被殖民、被支配的地位，但原住民並未放棄民族自決的權利。
他說，英美法律都強調原住民本來就占有的權利，在國家建立時就已存在，例如加拿大的皇家宣言，將國家與原住民的關係，定位於信託責任，國家承諾會保護原住民文化的繼續存在；推及我國94年制定的原住民基本法，政府與原住民也是特別信託關係，對於原住民特殊權利的保障，應屬常態。
而在原基法制定之前的原住民狩獵相關法令，槍砲彈藥條例、野生動物保育法、森林法，對於原住民的概念、用詞皆不一致，可見法律文字也在演進中，因此新法應優先於舊法，在相關3法修正前，應適用原基法。
蔡志偉認為，應以原住民的生活方式解釋狩獵與營利的概念，而非以市場經濟的概念，而獵槍的子彈是前膛、後膛，能否裝填子彈，並不是重點，重點在於獵槍的製造與使用目的，是不是為了狩獵；若法律反其道而行，則代表要求原住必須是落後、不能進步的，是種歧視。
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標題：王光祿案開庭 法學者作證：原住民基本法未發揮於司法上
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