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魏揚等8人無罪 義務律師團發聲明肯定

2017-02-09  12:33

〔記者溫于德／台北報導〕針對黑色島國青年總召魏揚、賴品妤、拷秋勤樂團DJ陳威仲等8人，涉於3年前在烏來唯一聯外道路橫向以鐵鍊捆身結成人肉鎖鍊排開，企圖攔阻中國國台辦主任張志軍的訪台車隊；高等法院今天上午改判魏揚等8人均無罪，公共危險部份可上訴，強制罪已無罪確定；司法改革基金會中，為魏揚等人辯護的義務律師團得知結果後，稍早也發出聲明，肯定判決結果。

聲明提到，魏揚等人選擇採取封路的手段，以肉身阻擋張志軍車隊之前進，全為表達對於當時政府急速傾中、罔顧台灣安危的抗議，期待以肉身擋車舉動，喚醒執政當局傾聽、重視民意，並藉此高度政治性的象徵性言論，促使公眾正視台灣主體性，在當時政府傾中政策下所受威脅，理應受憲法關於言論自由及集會自由之保障，而無以刑責相繩之理。

司改會也說，高院能秉持憲法保障人民言論自由及集會自由的意旨，做出無罪宣示，展現司法機關身為人民權利守護者之風範，不僅使人民對司法更增信賴，本案的判決也促進民主法治進一步之健全發展。

司改會最後期許，政府能銘記本案判決，未來尊重、傾聽人民的聲音，肯定人民守護民主、法治的價值，不輕易以刑事制裁做為壓制不同聲音的手段。

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  • 高院今改判魏揚等8人均無罪，司改會中，為魏揚等人辯護的義務律師團發聲明肯定（記者溫于德翻攝）

    高院今改判魏揚等8人均無罪，司改會中，為魏揚等人辯護的義務律師團發聲明肯定（記者溫于德翻攝）

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