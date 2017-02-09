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天乾物燥 竹縣今年火警已爆增近200件

2017-02-09  12:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕天乾物燥，今年才過1個月餘，新竹縣消防局已獲報199件雜草廢棄物火警，其中光2月就發生60件，起火原因主要是人為引火，不但打火兄弟疲於奔命，製造空氣污染，萬一波及民宅，更威脅居民的生命財產安全，消防局提醒民眾特別留意。

縣消防局勤指中心表示，今年火警通報件數爆增，調查分析起火原因，以人為引火燃燒雜草等因素最多，遺留火種、亂丟菸蒂引起火災居次。近來因東北季風增強，天氣乾冷，在風力助長下，容易導致火災擴大延燒，產生空氣污染，也影響附近住戶的身體健康和居家安全。

竹縣境內火警頻傳，從平地雜草到山林失火，日前還支援桃竹交界的大型火警，消防兄弟疲於奔命。

消防局表示，過去曾發生燒雜草或廢棄物，因風力助長火勢擴散，導致鄰近民宅遭波及，損失嚴重；因此，請民眾勿隨意丟棄菸蒂，確實熄滅香菸，同時應留意燒雜草或廢棄物所留下的微小火源是否熄滅，避免擴大延燒。此外，近來祭祀、掃墓多，請鄉親注意焚燒金紙、香燭及燃放爆竹煙火安全，以保障自己和他人的生命財產安全。

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  • 天乾物燥，今年才過1個月餘，新竹縣消防局已獲報199件雜草廢棄物火警，打火兄弟疲於奔命，更影響民眾的健康和安全，提醒鄉親特別留意。（記者廖雪茹翻攝）

    天乾物燥，今年才過1個月餘，新竹縣消防局已獲報199件雜草廢棄物火警，打火兄弟疲於奔命，更影響民眾的健康和安全，提醒鄉親特別留意。（記者廖雪茹翻攝）

  • 天乾物燥，今年才過1個月餘，新竹縣消防局已獲報199件雜草廢棄物火警，打火兄弟疲於奔命，更影響民眾的健康和安全，提醒鄉親特別留意。（記者廖雪茹翻攝）

    天乾物燥，今年才過1個月餘，新竹縣消防局已獲報199件雜草廢棄物火警，打火兄弟疲於奔命，更影響民眾的健康和安全，提醒鄉親特別留意。（記者廖雪茹翻攝）

  • 天乾物燥，今年才過1個月餘，新竹縣消防局已獲報199件雜草廢棄物火警，打火兄弟疲於奔命，更影響民眾的健康和安全，提醒鄉親特別留意。（記者廖雪茹翻攝）

    天乾物燥，今年才過1個月餘，新竹縣消防局已獲報199件雜草廢棄物火警，打火兄弟疲於奔命，更影響民眾的健康和安全，提醒鄉親特別留意。（記者廖雪茹翻攝）

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