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富少真機警！關車門加速逃 避開假車禍真搶錢

被害人在通過一處廢棄收費亭時，白車突然急踩煞車停下並且倒車。（記者許國楨翻攝）

2017-02-09  12:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區驚傳假車禍真搶劫案﹗簡姓男子等4人因缺錢花用，從朋友口中得知吳姓被害人家境富裕竟起歹念，前天共乘一部懸掛失竊車牌的租賃自小客尾隨被害人外出後，刻意倒車製造假車禍企圖真搶劫，所幸被害人機警關上車門驚險逃離，警方調閱路口監視器昨循線逮捕簡男等3名歹徒，並繼續追查在逃駕駛下落。

這起案件發生在前天中午12點40分左右，吳姓被害人開車搭載友人到北屯大坑山區一家知名餐廳吃飯，用餐完後開車離去時，途中突然有一部白色自小客超車到前方，就在通過一處廢棄收費亭時，白車突然急踩煞車停下並且倒車。

被害人見狀連忙狂按喇叭示警，但白車仍是直接倒車朝被害人座車車頭撞去，正當被害人與友人一頭霧水，以為碰到馬路三寶準備開車門下車理論時，白車後座突然走下一名穿粉紅色上衣還戴頭套的蒙面男子，竟拿著電擊棒上前攻擊，隨後還有2人同樣持棍棒魚貫下車。

被害人見狀嚇得趕緊關上車門倒車，急踩油門朝收費亭另一側駛離才驚險脫困，三名歹徒搶劫未果才倖倖然上車，台中市第五分局獲報後立即成立專案小組追查，經調閱案發現場沿線路口監視器畫面，鎖定犯案車輛是懸掛失竊車牌的租賃車，昨循線在北屯區、東區等處，逮捕杜姓（20歲）、簡姓（20歲）、魏姓（22歲）等3名嫌犯。

警方同時在簡嫌家中起出頭套及犯案時所穿粉紅色上衣，他在警訊中供稱，因缺錢花用從朋友口中得知被害人家境富裕，日前先到被害人住家周邊觀察了解作息，當天夥同另3人駕駛租賃自小客車懸掛失竊車牌，尾隨被害人外出製造假車禍伺機強盜財物，警方則在訊後將全案依竊盜、加重強盜罪嫌送辦，並繼續追緝另名已掌握身分的在逃駕駛。

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白車後座此時突然走下穿粉紅色上衣還戴頭套的簡姓男子，竟拿著電擊棒上前攻擊。（記者許國楨翻攝）

白車後座此時突然走下穿粉紅色上衣還戴頭套的簡姓男子，竟拿著電擊棒上前攻擊。（記者許國楨翻攝）

被害人急踩油門朝收費亭另一側駛離驚險脫困，3名歹徒搶劫未果才倖倖然上車。（記者許國楨翻攝）

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