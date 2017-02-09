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擋張志軍車隊判無罪 男大生：人民抗議有更大可能性

2017-02-09  12:17

〔記者楊國文／台北報導〕中國國台辦主任張志軍3年前訪台，前往新北市烏來參觀，黑色島國青年總召魏揚等8人，涉在烏來聯外道路以鐵鍊捆身結成人肉鎖鍊，企圖攔阻張的訪台車隊，高院今判8人均無罪，唯一出庭聆判被告、台北大學學生王駿燁稱讚高院此判決對人民主張公民權做出良好示範，也代表人民抗議政府有更大可能性。

高院上午宣判魏揚等8人均無罪後，到庭聆判的王駿燁對判決覺得很欣慰，對一路纏訟2年多的甘苦歷程也感觸良多，他稱讚高院此判決對人民主張公民權做出良好示範。

王駿燁說，當時他們會以人肉鎖鍊方式阻擋張志軍的車隊，「我們都是想以自己棉薄之力，阻擋馬政府傾向中國、施政開往中國道路的舉動」，高院這項無罪判決已賦予公民權的落實和實踐，也清楚傳達給民眾，面對政府打壓，可以採取一些不同意的手段因應。

103年6月26日下午4時許，魏揚等人在張志軍車隊將從新店區往烏來區參加活動前，於唯一道路新烏路4段上以鐵鍊及麻繩綑綁身體，上鎖固定在路墩兩側，再分持「中國凌虐弱勢族群少來假扮親善大使」等標語，用大聲公高喊抗議口號，造成當地人車短暫受阻，隨即被警方排除路障及送辦，並遭檢方起訴。

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  • 以人肉鎖鍊擋張志軍車隊，高院今判魏揚等8人均無罪，出庭聆判的台北大學學生王駿燁認為，此判決象徵人民抗議有更大可能性。（記者楊國文攝）

    以人肉鎖鍊擋張志軍車隊，高院今判魏揚等8人均無罪，出庭聆判的台北大學學生王駿燁認為，此判決象徵人民抗議有更大可能性。（記者楊國文攝）

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