王光祿案旁聽原住民笑了！ 就為了審判長這句話

2017-02-09 12:07

〔記者項程鎮／台北報導〕最高法院今日審理布農族人王光祿涉持槍獵捕保育類動物非常上訴案，上午一開庭，審判長洪昌宏就以布農族語問候在場人士，旁聽的原住民都開心地拍手叫好，洪昌宏當場爆料說，他特地去學了一句布農族話，現學現賣向大家問好，旁聽民眾都忍不住笑出來。

洪昌宏接著話鋒一轉，認為檢察總長顏大和今天應該親自出庭，洪說顏是他的高中同學，但依法論法，顏該出庭，雖然顏引用日本法制，認為由檢察官替他出庭即可，可是台灣不是日本，不適用日本法律，只是在不妨害訴訟程序進行下，合議庭同意顏不用來。

顏大和先前受訪指出，提起非常上訴是檢察總長的專屬職權，但基於檢察一體行使的運用，沒有檢察總長須親自到庭的法律依據。