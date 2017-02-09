| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 社會

王光祿案旁聽原住民笑了！ 就為了審判長這句話

2017-02-09  12:07

〔記者項程鎮／台北報導〕最高法院今日審理布農族人王光祿涉持槍獵捕保育類動物非常上訴案，上午一開庭，審判長洪昌宏就以布農族語問候在場人士，旁聽的原住民都開心地拍手叫好，洪昌宏當場爆料說，他特地去學了一句布農族話，現學現賣向大家問好，旁聽民眾都忍不住笑出來。

洪昌宏接著話鋒一轉，認為檢察總長顏大和今天應該親自出庭，洪說顏是他的高中同學，但依法論法，顏該出庭，雖然顏引用日本法制，認為由檢察官替他出庭即可，可是台灣不是日本，不適用日本法律，只是在不妨害訴訟程序進行下，合議庭同意顏不用來。

顏大和先前受訪指出，提起非常上訴是檢察總長的專屬職權，但基於檢察一體行使的運用，沒有檢察總長須親自到庭的法律依據。

廣告
  • 最高法院庭長洪昌宏（右）。（圖擷自網路）

    最高法院庭長洪昌宏（右）。（圖擷自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 王光祿 王光祿案 非常上訴 顏大和
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：王光祿案旁聽原住民笑了！ 就為了審判長這句話


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.