同事一起上班 結果後車撞前車人骨折

2017-02-09 12:05

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕真的有點尷尬。苗栗縣苑裡鎮水坡里今天凌晨5點發生一起意外車禍，一起騎摩托車上班的2名高鐵保全，一前一後巡視高鐵高架橋沿線路線時，疑似因為天色昏暗，結果騎機車跟在後頭的38歲魏姓男子，突然撞上前方60歲鄭姓男同事，導致鄭右腿骨折，送往醫院治療。

處理的警方調查，2人並未喝酒，酒測值為0，應該是當時天色未明未保持好安全距離肇禍。協同前往處理交管的通霄救難協會人員知道兩人關係，也說「真的是太意外」。