關帝廟文昌帝君遭火焚 腹中竟有200年小香爐

彰化市關帝廟文昌殿被火燒毀，供奉的文昌帝君（中）與天聾（右）、地啞（左）兩名侍臣都蓋上紅布，等待修復。（記者湯世名攝）

2017-02-09 12:06

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市縣定古蹟關帝廟文昌殿被火燒毀，相關單位人員今天前往勘災，在慘遭大火薰黑的文昌帝君腹中發現一個小香爐，令眾人嘖嘖稱奇，市長邱建富指出，這座泥塑的文昌帝君神尊至少已有200年歷史，小香爐應是當初分靈時即埋在文昌帝君神尊內部，相當珍貴。至於起火原因，消防鑑識單位表示尚待釐清。

包括邱建富、市民代表楊富鈞與消防局火調科人員今天都前往關帝廟文昌殿勘災，文昌殿的屋頂被燒出一個大洞，殿內供奉的文昌帝君與天聾、地啞兩尊侍臣都已燒得面目全非，暫時用紅布蓋住，木製橫梁也被燒成黑炭並斷裂，消防人員還冒險爬上未塌陷的屋頂鑑識，災後現場一片狼藉。

由於外傳火災發生原因可能是附近房屋進行裝修，工人焊接鋼鐵時不慎引燃火花而釀災，消防單位對此指出「尚不能確定」，尚待調查後才能釐清。

邱建富指出，昨天火災發生前，上午寺廟人員已按時將正殿與文昌殿的兩個油錢箱打開收取香油錢，文昌殿的油錢箱內有14萬多元，並未被大火燒毀，實是萬幸，更神奇的是，他們從文昌帝君破裂的腹部內發現一個錫製的小香爐，由這座泥塑的文昌帝君歷史已有200年來看，小香爐可謂非常珍貴，未來都將在修復後，研議是否放回原位。

至於文昌帝君遭火焚，有考生憂心祭拜祈求考運的問題，邱建富說，他們將迎回分靈出去的文昌帝君神尊，暫時供奉在關帝廟廣場來保佑考生，另市區包括開化寺、南瑤宮、慶安宮等公所管理的寺廟也都有供奉文昌帝君，可供考生前往祈福。

至於修復經費，邱建富預估包括修繕與重建，總經費可能將達3000至5000萬元之間，將向政府單位全力爭取經費重建。

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彰化市關帝廟文昌殿被火燒毀，文昌帝君腹部被發現一個歷史悠久的錫製香爐。（記者湯世名攝）

彰化市關帝廟文昌殿被火燒出大洞，消防人員今天爬上文昌殿屋頂鑑識。（記者湯世名攝）

彰化市關帝廟文昌殿被火燒毀，供奉的文昌帝君蓋上紅布，市長邱建富今天勘查時直說「令人心痛」。（記者湯世名攝）

彰化市關帝廟文昌殿被火燒毀，所幸油錢箱內的14萬元香油錢已先取出，逃過一劫。（記者湯世名攝）

彰化市關帝廟文昌殿被火燒毀，珍貴歷史的木製橫梁都被燒焦倒塌。（記者湯世名攝）