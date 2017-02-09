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寒流發威 新北2天13人到院前心肺功能停止

2017-02-09  11:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕寒流報到，氣溫驟降，對於年長或心血管疾病患者帶來威脅，新北市從8日起也感受到襲來的低溫，據新北市消防局統計，8日清晨至今天上午10時為止，共有13名內科患者到院前停止心肺功能（OHCA），預計寒流持續期間，還有更多人病發，消防局呼籲民眾做好保暖。

新北市消防局呼籲，首波寒流今日來襲，影響本市時間長達4到5天，氣象局預估今晚到12日深夜清晨最冷，空曠地區最低溫將下探度，今天上午氣溫還宜人，中午過後就氣溫就呈現溜滑梯下降，這波乾冷型的寒流，早晚溫差極大，民眾起床或入睡時要特別留意保暖。

消防局說，尤其是年長者或心血管疾病病史的親友，應特別注意高危險群保暖，使用電暖器或瓦斯爐具，，更應維持室內通風，避免室內氧氣不足，或釀成一氧化碳中毒，釀成意外；此外，民眾更不要覆蓋電暖器或在其上烘烤衣物，應與其他易燃物品保持距離，以防火災發生。

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  • 今年首波冷氣團來襲，新北市2天來處理13起內科到院前心肺功能停止的救護案，呼籲民眾注意保暖；圖為消防等單位寒流時。慰問街友（消防提供；記者吳仁捷翻攝）

    今年首波冷氣團來襲，新北市2天來處理13起內科到院前心肺功能停止的救護案，呼籲民眾注意保暖；圖為消防等單位寒流時。慰問街友（消防提供；記者吳仁捷翻攝）

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