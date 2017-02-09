強烈寒流襲台 桃園2人送醫不治

2017-02-09 11:58

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕 強烈寒流襲台，桃園市新屋區清晨測得10.6度低溫，桃園市消防局今天清晨，接獲2起內科OHCA案件，其中龜山區60歲吳姓婦人，清晨5點多被家人發現時，已無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。

消防局、警方表示，吳婦有高血壓、失智症病史，2件案例是否與天冷有關無法判定，但天冷氣溫驟降確實易誘發心血管疾病，尤其是有相關病史的民眾及長者，務必要做好保暖，清晨起床時不要立即離開被窩，避免溫差過大釀成意外。