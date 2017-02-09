假冒「陳總」白嫖應召女 男被起訴

2017-02-09 11:57

［記者楊政郡／台中報導］55歲曾男有數次詐騙「性工作者」白嫖紀錄，105年3月又一人飾兩角，以「陳總」身分打電話給應召女，佯稱「賴總」帶來大生意，要求她到汽旅為賴總按摩，事後找陳總收錢即可，應召女不疑上門服務，後來賴總還要求全套性服務2次，完事後賴總賞給她1千元「餐費」，事後陳總電話完全不通，應召女氣得提告性侵，檢方查出上情，依詐欺罪起訴曾男，且認為他毫無悔意，具體求處5月徒刑。

起訴書指出，105年3月10日上午9時許，曾男一人分飾兩角，電話中自稱「陳總」，佯稱有位「賴總」南下台中考察螺絲生意，可為他帶來幾百萬生意，請應召女「曉麗」（化名）務必要好好安撫賴總，為他做成這筆生意，事後再向「陳總」收錢即可。

「曉麗」認為生意上門，不加思索，約定按摩每小時1500元，就依約到北屯區某汽車旅館，並為賴總進行按摩，而中途曾某飾演的「賴總」要求全套性服務，「曉麗」稱要加價2000元，「賴總」說沒問題，而過程中全套性服務2次，總計需款5500元，完事後「賴總」自掏腰包1千元賞給「曉麗」，還說這只是補償她的餐費。

可是「曉麗」事後回撥「陳總」電話，準備索討性交易費用，電話都不通了，憤而提告性侵，經調查後檢察官認為這是詐騙行為，依詐欺罪起訴曾嫌。