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彰化塑膠工廠堆高機開進沙堆傾覆 司機被壓死

堆高機司機為了脫困，不慎被壓死。（記者顏宏駿翻攝）

2017-02-09  11:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣埤頭鄉一間塑膠工廠，堆高機司機操作時開進沙堆，在脫困時車子失去重心傾覆，司機被壓死在車底下。

這起事件發生在埤頭鄉一間塑膠工廠，洪姓駕駛（41歲）昨天下午開著堆高機，準備幫前來廠裡的大貨車卸貨，堆高機開來時不慎開進沙土坑，動彈不得，洪姓大貨車司機下車協助堆高機脫困。

警方調查，洪姓大貨車司機用繩子綁住堆高機前端的貨叉，再大力搖晃堆高機，堆高機駕駛站在機旁，整台堆高機不斷搖晃，站在車後的一名張姓同事，發現堆高機搖晃過猛，大聲喊「不要搖」，但此時堆高機已翻覆下來，站在車下的洪姓堆高機駕駛連逃命的機會都沒有。

救難人員到場時，洪姓駕駛已被重壓在底下，沒有意識，消防隊員用以千斤頂及吊臂吊起堆高機，約10鐘後脫困，可惜洪男重壓過久，送醫後傷重不治。

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  • 堆高機司機為了脫困，不慎被壓死。（記者顏宏駿翻攝）

    堆高機司機為了脫困，不慎被壓死。（記者顏宏駿翻攝）

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