膠筏出海捕魚擱淺不見船長 徹夜搜救仍未果

2017-02-09 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕台東新港一艘機動膠筏「勝豐陸號」昨（8）日凌晨3點半出海捕魚，但卻未如預期返航，失聯的船隻昨天下午被發現擱淺在台東成功的海岸，但未見船長蹤影，海巡單位徹夜展開海空搜索，仍未有任何發現。

綜合媒體報導，50多歲的董姓船長昨晨駕駛機動膠筏「勝豐陸號」出港捕魚，原定當天下午2點多返港，但家屬卻苦等不到船隻，也聯繫不到船長，隨後失聯的船隻在下午4點被發現擱淺在台東成功的海岸，船隻動力與燈火運作正常，但未見船長蹤影，家屬憂心船長是否不慎落海。

空勤總隊、15海巡隊、岸巡82大隊與警消人員等相關單位，徹夜展開海空搜索，今日包含台東水下運動協會及鄰近漁船，也都投入搜救的行列，至今依然沒有船長消息。