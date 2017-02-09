段宜康指黃文玲和藍營共用金主 高院改判段無罪

2017-02-09 11:32

〔記者楊國文／台北報導〕民進黨籍立委段宜康被控三年前在社群網站臉書（facebook），指參選彰化縣長的前立委黃文玲有藍營金主支持，黃文玲不滿提告，檢方將段起訴，一審依選罷法的「意圖使人不當選罪」判段4月、褫奪公權1年，高等法院依黃的親友等證人證詞，認定段事先求證過該傳聞說法，無傳播不實的誹謗故意，今改判段無罪。可上訴。

判決指出，103年11月九合一選舉期間，段宜康透過臉書表示，黃文玲和國民黨彰化縣長候選人林滄敏共用同一位金主蕭景田。

黃文玲認為段宜康的言論，已貶抑其人格評價，黃堅稱，絕對與蕭景田、林滄敏無關，也沒任何金錢往來關係，帳目可公布，根本沒這件事，段所為將影響彰化縣長的選舉，有意意圖使她不當選之嫌，向台北地檢署控告段宜康。

段宜康否認有傳播不實言論，或意圖使黃文玲不當選情事，指稱有查證過多位證人，且此事屬可受公評的事，但檢方仍將段起訴。台北地院審理後，判段宜康4月徒刑、可易科罰金12萬元，褫奪公權1年。