梅山大峽谷戲水釀3死 業者依業務過失致死起訴
〔記者丁偉杰、曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣梅山大峽谷生態農場去年11月發生溺水案，導致住在南投縣的吳姓男子一家4口僅小女兒倖存，事發後，農場負責人江順智卸責指，出事的清龍潭是國有地，並非農場範圍，企圖逃避責任，但嘉義地檢署偵辦後，認定江男利用國有地未經許可經營農場，且對入園遊客表示清龍潭水域可前往戲水，卻未設置任何警告標誌或救生設備及救生員，以防落水事故發生，今依業務過失致死罪嫌提起公訴。
對於遭檢方起訴，江順智表示，去年溺水事件後，園區立即停業，陸續拆除遮陽棚等設施，他無奈說「沒意見，看司法怎麼判就怎麼判」。
檢方調查，南投縣吳姓夫妻去年11月12日下午帶著2個女兒，前往梅山鄉大峽谷生態農場遊憩，進入農場時每人繳交100元清潔費，卻在前往清龍潭水域遊玩時，小女兒不慎落水，父母親與大女兒下水救人，小女兒爬上岸，3人卻溺斃。
江男供稱，他承接父業經營農場，出事地點是國有地，並非農場範圍，大峽谷很漂亮，到農場的遊客就是要看大峽谷，他才會帶他們去大峽谷。
江男說，12年前，郭姓男子在清龍潭為救其孫溺斃後，他有寫信給阿管處及林務局設置安全設施，但都沒下文；他在農場的土地界址，本來有設一個鐵鍊，但每天都有人進進出出，不知鐵鍊何時不見，農場大門雖有上鎖，但鑰匙掛在門上，在地人都知道拿鑰匙開啟。
起訴書指出，江男利用國有地經營農場，內部設有包括生態戲水池、生態教室、蟲洞、小木屋、峽谷景觀（含鋼鐵纜索、滑水道等）、竹橋等人為遊樂設施，並架設網站，對外招攬遊客，收取入園遊客100元清潔費、住宿遊客每人1千元門票。
檢方說，農場清龍潭水深達逾2.3公尺，水域暗潮洶湧，業者在清龍潭地區設置遮陽棚、鋼鐵材質桌椅、鋼鐵纜索等遊樂設施，並將該處岩壁天然形成的斜坡設計為滑水道，供遊客遊憩戲水，並將此設施張貼於農場網頁，用以增加農場經營價值，使遊客認為該水域係在農場經營範圍內。
嘉義縣政府也確認表示，農場營業及建築行為，皆未依法申請，經去年11月30日稽查，包含小木屋13棟在內共有28間客房，認定違法經營民宿，確認後裁罰，要求限期自行拆除。
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標題：梅山大峽谷戲水釀3死 業者依業務過失致死起訴
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