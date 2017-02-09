轉貼文章影射賄選 曝馬走光照記者遭判刑

陳育賢曾將疑似前總統馬英九的走光照PO網引發爭議。（資料照，記者王駿杰攝）

2017-02-09 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕去年4月在臉書PO出前總統馬英九疑似走光照的獨立媒體人陳育賢，事後陳女向馬致歉，平息風波，但前年10月28日陳女在臉書轉貼文章影射一場支持朱立倫參選總統的活動賄選，遭活動主辦人告上法院，去年9月一審判陳女拘役50日，得易科罰金5萬元，陳女不服上訴，今遭高院駁回，全案定讞。

綜合媒體報導，曾PO前總統馬英九疑似走光照惹議的獨立媒體人陳育賢，在前年10月在臉書轉貼網友貼文「支持朱立倫參選中華民國總統後援會成立暨誓師大會，車馬費：300 元」，並在其下加註「車馬費300...這樣少有點落漆」，被活動主辦人認為陳女留言使人誤以為他涉嫌賄選，憤而提告，士林地院去年9月依加重誹謗罪，判她拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

陳女不服上訴，陳女辯稱所加註的「車馬費300...這樣少有點落漆」文字並無特別意思，而車馬費300元是否屬實她難以查證，只是認為這樣去一趟才拿300元有點少，強調自己不認識活動主辦人，從未想過要影響對方名譽或影射其賄選。

但法官認為，陳女身為記者卻未對網路消息善盡查證就轉PO散布還加註文字戲謔嘲諷，更有影射走路工、賄選之嫌，已詆毀活動主辦人名譽，犯後強詞狡辯、毫無悔意，因此維持原判，拘役50日得易科罰金定讞。