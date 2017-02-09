家人也難逃？ 張淑晶告親哥哥討39萬扶養費

2017-02-09 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕被外界稱為「惡房東」的張淑晶官司纏身，現在就連親哥哥都遭池魚之殃，遭張淑晶提起民事訴訟，索討39萬元的扶養費。

根據《ETtoday》報導，張淑晶以父母代理人的身分，對哥哥提出民事訴訟，索討39萬元的扶養費。張兄得知消息後相當震驚，不但到廟裡祈求官司勝訴，還PO出陪伴父親就醫的照片，證明自己並沒有對父母棄之不顧。

此外，張淑晶的訴狀上並沒有附上地址和父母簽名，4190元的一審裁判費也沒有付，若5天內沒補齊，案件可能被駁回。