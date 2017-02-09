利用朋友信任 他頻騙錢入監服刑

2017-02-09 11:14

〔記者楊政郡／台中報導〕42歲黃男心術不正，不以正當管道獲取金錢，利用朋友的信任及單純，連續把林姓友人、張姓保險業務員及張姓超商店員都騙得團團轉，不法得款近50萬元，還有手機及遊戲點數等，台中地院判處3年徒刑，其中1年6個月需入監服刑。

判決書指出，104年6月黃嫌向從事保險業的張某佯稱，想幫自己及配偶、女兒買保險，自己有1千萬元定存，手邊沒現金，還有挪用父親公司款項需償還，所以不方便解除定存，希望張某協助資金周轉，日後一定清償，事成後就可以買保險了。張某深信這位好友，真的遇到一時困難，肝膽相照竟把自己的自小客車拿去典當15萬元，借給黃嫌。

黃嫌打鐵趁熱，隔天開口還需現金回補公司款項，張男又向友人借款5萬元給黃嫌，隔日又說還需要回補，還指導張男以「刷卡借現」手法套現約2萬元，也是交給黃嫌拿走。不僅如此，黃拿了一顆「假」鑽戒，讓張男拿去典當，最後典當得手3萬元，也都交給黃嫌。

不僅騙張男，同年10月初得知林男從美國回來，黃嫌拿一張20萬元支票（以6千元買來的芭樂票）向林騙得5500元美金（折合新台幣約17萬餘元），林某發現該支票為遠期支票，要求換票，可是黃嫌一直拖延都未換票。

而發現林某好騙，黃嫌同月又以支票沒換成，感到很抱歉，要買部機車給林某，找林某來辦理貸款（林簽發本票4萬4000元）買了一部中古機車，然後搶先把機車騎走，拿去出售套現5千元。又把林某的身分證件拿去買手機，獲得一支高擋三星牌手機（市價2萬3888元）。

104年10月間黃嫌騙張姓超商店員，把身上薪資1萬1千元及收銀機內1萬元現金拿出來交給他，還騙走張姓店員操作得1萬元遊戲點數。

法官說這些詐騙手法不新，都是心術不正，利用朋友的信任，判處1年6月有期徒刑，及1年6月得易科罰金刑。