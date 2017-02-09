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獸父長期性侵小姊妹 鎖房門還「爬窗硬上」

2017-02-09  11:38

〔即時新聞／綜合報導〕新竹縣一對14、15歲的小姊妹，長期遭到30多歲的父親性侵，甚至小女兒將房門上鎖，獸父都還爬窗進入房間逞慾，全案在去年被小姊妹的學校老師揭發，通報社會局並報警處理，讓獸父在日前被依加重強制性交等罪起訴。

根據《蘋果日報》報導，警方調查，被害姊妹在2013年間年僅11、12歲之際，獸父就開始對她們猥褻、性侵，2014年6月，姊姊在家中廚房被強脫衣褲猥褻，同月某日她與妹妹在睡覺，獸父卻試圖侵入臥室，發現房門上鎖，還繞到屋外爬窗侵入，性侵小女兒得逞，睡在一旁的姊姊驚醒，被父親的恐怖行為嚇得奪門而出。

小姊妹長期遭至親性侵，在學校出現怪異行為，引起老師注意，在追問之下才讓小姊姊吐露淪為父親的洩慾工具，讓校方立即通報社會局緊急安置。獸父到案後，堅決否認犯行，但因為被害小姊妹指證歷歷，連他的母親、小姊妹的祖母都作證，曾經看到他在客廳脫女兒褲子猥褻，讓新竹地檢署認定罪證確鑿，依法起訴。

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  • 新竹發生一對未成年姊妹遭父親性侵案件。（情境照，非本文當事人）

    新竹發生一對未成年姊妹遭父親性侵案件。（情境照，非本文當事人）

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