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人肉鎖鍊擋張志軍 高院判魏揚等8人無罪

2017-02-09  10:56

〔記者楊國文／台北報導〕中國國台辦主任張志軍3年前訪台，前往新北市烏來參觀，黑色島國青年總召魏揚、賴品妤、拷秋勤樂團DJ陳威仲等8人，涉在烏來唯一聯外道路橫向排開，以鐵鍊捆身結成人肉鎖鍊，企圖攔阻張的訪台車隊，一審認定魏揚8人出於公益而觸法，雖有罪但判免刑，檢方上訴後，高等法院今上午改判魏揚等8人均無罪。公共危險部份可上訴，強制罪已無罪確定。

唯一出庭聆判的被告、台北大學學生王駿燁對判決覺得很欣慰，稱讚高院此判決對人民主張公民權做出良好示範。

判決指出，103年6月26日下午4時許，魏揚等人在張志軍車隊將從新店區往烏來區參加活動前，於唯一道路新烏路4段上以鐵鍊及麻繩綑綁身體，上鎖固定在路墩兩側，再分持「中國凌虐弱勢族群少來假扮親善大使」等標語，用大聲公高喊抗議口號，造成當地人車短暫受阻，隨即被警方排除路障及送辦。

魏揚等8人主張，肉身綁鐵鍊擋路是表達政府應重視民意訴求，是象徵性的言論表達，應受《憲法》言論自由保障。檢方認定魏揚等人行為已妨害其他民眾行動自由，並危害用路人安全，將8人一併起訴。

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  • 魏揚等8人被控以人肉鎖鍊阻擋張志軍車隊，高院今判魏等8人均無罪。（記者楊國文攝）

    魏揚等8人被控以人肉鎖鍊阻擋張志軍車隊，高院今判魏等8人均無罪。（記者楊國文攝）

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