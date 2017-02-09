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王光祿開庭 原民會主委夷將‧拔路兒提三論點聲援

最高法院9日首度網路直播開庭審理布農族獵人王光祿非常上訴案，住在台東的王光祿（中）與高齡95歲的母親（左）北上最高法院出庭。原住民族委員會主委夷將‧拔路兒Icyang．Parod（右）則以專家鑑定人身分出庭。（記者劉信德攝）

2017-02-09  10:55

〔記者溫于德／台北報導〕最高法院今天上午為布農族獵人王光祿非常上訴案開庭，原民會主任委員夷將‧拔路兒Icyang‧Parod也出庭參與，誓言捍衛原民權。他庭前說，王光祿案攸關原住民族狩獵文化及司法人權，原民會秉持積極維護原住民族權利，基於主管全國原住民族事務的立場，全力捍衛原權，保護族人，並提三論點供法院參考。

夷將‧拔路兒表示，首要是依照原住民基本法第23條，原住民有選擇自己的生活方式、資源利用的方式，此部分是第23條很重要的規範，制定法律時非常強調這部分；再者為，原住民基本法30條，當法院欲審判原民相關狩獵文化時，要尊重程序進行審判，亦是今天特別要強調的部分。

夷將‧拔路兒第三點則是，原住民基本法第19條規定，原住民得在原住民族地區依法從事下列非營利行為：獵捕野生動物、採集野生植物及菌類、採取礦物、土石、利用水資源。因此，他認為王光祿是基於孝順母親而狩獵，並未有營利行為情況下觸法，並不犯法。

夷將‧拔路兒也指，王光祿案並非個案，實際上涉及整體原住民族狩獵權，原住民族相沿過去數千年的生活習慣，承襲傳統狩獵文化，對於法院重新審視並深入調查，予以肯定與支持外，也期待司法機關維護多元文化，保障原住民族權利。

夷將‧拔路兒最後說，王光祿作為，是基於布農族傳統的獵人文化，所以希望用這樣的法律觀點出庭，希望法官予以參考；隨後與王光祿母子一同入庭。（12:01更新）

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  • 最高法院9日首度網路直播開庭審理布農族獵人王光祿非常上訴案，住在台東的王光祿（左二）與高齡95歲的母親（左一）等家人一同北上最高法院出庭。（記者劉信德攝）

    最高法院9日首度網路直播開庭審理布農族獵人王光祿非常上訴案，住在台東的王光祿（左二）與高齡95歲的母親（左一）等家人一同北上最高法院出庭。（記者劉信德攝）

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