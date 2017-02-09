毒品唾液快篩分析儀亮相 讓毒蟲無所遁逃

2017-02-09 10:58

［記者許展溢／苗栗報導］鑒於毒品愈來愈來氾濫，為快速篩檢出嫌疑人是否有吸毒，群燿科技今天上午將歷經3年研發出的「毒品唾液快篩自動分析儀」，捐贈給竹南警分局使用，盼能協助警方更有效率地守護治安。苗縣警局局長金浩明說，如此新穎又益於社會的發明，公部門應給予支持。

白色小卡夾裡，同時可以放入最多5種試紙，群燿科技經理林金昌示範，只要取1cc唾液，並放進卡夾中，如馬上呈現一條線，就代表有吸毒，接著為確認精準度，會再將卡夾放上讀卡機，輸入檢驗人員、受驗人ID，便會自動判別列印出分析結果。

林金昌說，無論是嗎啡、K他命、海洛因及甲級安非他命等，都能一次性檢測，如毒蟲不只吸食一種毒品，自動分析儀也會同時檢測出來，讓毒蟲無所遁逃。

群燿科技處長劉曜達說，台灣毒品氾濫嚴重，開發出此項儀器，是希望讓執法人員使用，藉以有效打擊犯罪率，如有很好效果也會擴及全台，讓所有執法人員有好的偵查利器。

毒品種類不斷翻新，劉曜達表示，將下來會依台灣市場需求及法規等，繼續研究、推出相關檢測儀器，讓所有執法人員有好的偵查利器。

另外，近來有基層員警反映部分電腦設備老舊不堪用，影響辦案效率，群聯電子董事長潘健成得知，今天也捐贈竹南分局桌上型電腦20台，希望能加進行各項勤業務工作。

金浩明說， 警局各項鑑識儀器大部分都使用國外進口，包括最新雷達測速等也是，台灣在科技研發的表現其實受到國際驗證肯定，如此新穎又有益於社會發明，認為公部門應該支持。

為感謝群聯電子、群燿科技，金浩明也頒發感謝狀，感謝民間企業對警方無私的支持，讓警方能更有效率為民服務，守護地方治安。

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