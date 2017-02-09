名律師葉建廷當街被毆 3嫌殺人未遂罪起訴

2017-02-09 10:38

〔記者錢利忠／台北報導〕替辜仲諒、趙藤雄等企業大老闆們辯護的知名律師葉建廷，去年6月當街遭3名黑衣人持棍棒圍毆成傷，主嫌黃郁豪、陶彥誠、蔡逸晟等3人到案後辯稱，因看不慣葉建廷常替財團辯護，為替社會出口氣才出手教訓；台北地檢署認為，3人涉朝葉建廷的身體要害處攻擊，今天依殺人未遂罪將3人起訴。

葉建廷去年以被害人身分出庭時，曾向檢方提示相關證據，檢方未安排葉與3嫌對質；葉當時訊後離開前指出「知道原因最重要」；針對3嫌供稱看不慣葉替財團辯護，為替社會出囗氣才出面教訓的說法；葉當時得知後反問：「你相信嗎？」

檢警調查，去年6月22日早上7點30分，黃郁豪等3人攜械搭計程車到北市和平東路，徒步到葉住處附近的新生南路、辛亥路口，埋伏約1小時後，見到葉現身後即一路尾隨，並在台大體育館外的人行道上，將葉圍毆倒地，行兇過程約7秒。

被打得頭破血流的葉建廷，當時負傷跑回住處求援，並在家人陪同下就醫；檢方勘查葉建廷的傷勢，發現葉的肋骨斷裂、頭部受創，認為3嫌涉朝葉的頭部、胸部等身體致命部位行兇，認定3人涉殺人未遂的罪證明確。