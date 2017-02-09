11年前搶銀行413萬元入獄 今搶前妻萬餘元被捕

2017-02-09 10:34

［記者謝武雄／桃園報導］51歲綽號「華南」的黃姓男子，因為缺錢花用，上月底夥同41歲方姓男子，至桃園市大園區大觀路檳榔攤找前妻要錢，黃姓男子還搶了1萬多元，警方昨循線將他逮捕；據悉，黃姓男子於95年2月持刀搶劫新莊華南銀行新泰分行得款413萬元，之後鋃鐺入獄，才有「華南」綽號。

警方調查，黃姓男子犯下華南銀行搶案後，於103年4月出獄，但仍不務正業，妻子無法忍受，遂於今年1月與他離婚，但2人離婚後，黃姓男子不斷騷擾前妻，1月30日黃姓男子因缺錢花用，夥同41歲的方姓男子，至大園區大觀路上的檳榔攤找前妻要錢，兩人一言不合，黃嫌便拿出預藏汽油往地面潑灑，威脅要放火燒掉檳榔攤，其前妻上前阻止，雙方發生拉扯，黃嫌將她推開後，便搶走桌上1萬多元現金，隨即騎車離去。

警方調閱監視器後，1月30日晚間就將同夥的方姓男子逮捕到案，方姓男子供稱只是載黃姓男子找人；警方經多日跟監埋伏後，於昨天中午至黃姓男子位於新北市新莊區住處，將他逮捕到案，全案依強盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。