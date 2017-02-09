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野柳神明淨港文化祭起跑 不塞車指南在這裡！
2017-02-09 10:27
一年一度野柳神明淨港文化祭後天起跑，警方貼心規劃管制作為。（記者林嘉東翻攝）
〔記者林嘉東／新北報導〕與「北天燈、南蜂炮」齊名的「野柳神明淨港文化祭」，將於11日起熱鬧展開。新北市警局金山警分局貼心規劃多條彈性管制路線，教您如何不塞車。
每年農曆正月15日為了酬謝神恩，野柳信眾會舉辦「神明淨港」儀式，淨港儀式包括淨海巡洋、神明淨港與神明過火；好漢扛著神轎在熱鬧的吆喝聲中，躍入漁港中，祈求出海漁船滿載而歸、平安入港。
為期2天的的淨港文化祭活動，將在11日至12日於萬里區野柳里港東路保安宮前舉行。
金山分局將在11日8時至15時及2月12日8時至12時實施交管：
（一）港東路自85℃店家前岔路路口至意芳餐廳前路口路段，封閉為「行人徒步區」，往地質公園及龜吼方向車輛，引導由85℃前路口右轉行駛。
（二）進入野柳地質公園停車場車輛，由望海亭餐廳端進入，自意芳餐廳端駛離，並於意芳餐廳前路口左轉往望海亭餐廳方向（禁止往野柳國小方向）行駛。
（三）臺二線與萬里區石角路口，視交通狀況彈性封閉往龜吼漁港方向車道，管制「只出不進」（公車除外），往野柳方向車輛一律由玉田路或萬里隧道行駛。
此外，分局也將視交通狀況實施階段性停車管制：
第一階段：引導前往參加民眾車輛，停放於野柳地質公園停車場。
第二階段：野柳地質公園停車場停滿時，港東路望海亭餐廳前實施管制，引導車輛至漁澳路路側停車場。
第三階段：漁澳路路側無法容納時，玉田路與港東路口實施管制，禁止車輛（公務車及大型遊覽車除外）進入港東路，並引導車輛至玉田路兩側停放。
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