台鐵員警摔下火車 躺鐵軌旁逾4小時獲救
2017-02-09 10:12
〔記者蔡清華／高雄報導〕台鐵一名員警昨天深夜，疑似從執勤的火車上摔下，造成頭部等多處受傷，但意識清楚送醫救治，事故原因由鐵路警察局調查中。
8日21時44分鐵路警察局高雄分局轉報楠梓消防隊，指煉油廠東門（屏山巷393K+45公尺處）鐵路平交道，有1名鐵路警察局高雄分局員警疑似自火車摔下，出動楠梓91車前往將受傷的台鐵林姓員警（男、約22歲），頭部撕裂傷等多處受傷，意識清楚，送醫急救。
林姓警員應該於昨天下午5時就要返回隊部，但一直未歸，同仁7時許全力搜索，沿鐵軌找尋，直到晚間9時多，在半屏山與中油廠區之間的楠梓區屏山巷東門平交道上找到林員，林員躺在鐵軌旁，多處擦傷及骨折，警方報請救護車立即送醫，目前住院治療中。
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