快訊震撼新莊 賣翻了！
王光祿緊牽老母北上開庭 母不知兒可能被關
2017-02-09 10:16
〔記者溫于德／台北報導〕最高法院有史以來首度網路直播開庭審理布農族獵人王光祿非常上訴案，今早王男緊牽母親一同出庭，他接受媒體訪問時提到，請法官還給原住民傳統；王母則說，孩子很孝順，在生活上都是為媽媽著想。另現場翻譯也說，王母不知兒子為此事可能被關，若知情豈非「拿刀刺進心臟」，要求勿讓王母得知。
上午9時許，王光祿牽著母親一同抵達最高法院門口，隨後接受訪問時表示，請法官還原住民傳統，「母親會陪同前來，因為只有一個兒子，可跟到哪就跟到哪」；母親透過翻譯說，孩子很孝順，在生活上都是為媽媽著想，兒子是延續爸爸過去的生活方式，很孝順、體貼。
另外，當現場媒體問及王母是否知情為何陪兒子赴最高法院開庭，此時翻譯表示，王光祿可能被關一事，不能讓王母知情，一旦告知，豈不是造成「你的孩子拿東西給你吃，卻要碰到被抓還可能被關」一事曝光，猶如「我們現場一人拿一刀把刀刺進她（指王母）心臟」，因此並未為讓王母得知本問題。
王光祿、王母初步受訪結束，即與律師一同進入法庭開庭。
王母受訪逐字稿：
孩子很孝順，在整個生活上，兒子會為媽媽著想，所以上山生活是非常自然的事件，兒子是延續他的爸爸，過去如何生活...，同樣地生活，很孝順、很體貼的，怎麼會說打獵給媽媽吃...，是很平常的事情，平常的生活，跟外界的生活是不一樣的，外面的人可能想說，寄錢回家就好了，但我們的生活不是這樣子，是陪伴而且過程知道媽媽的需要，尤其是在年紀很大的時候，在家代替父職，繼續來照顧媽媽，其實很平常，但外面看起來很奇怪，這是不對的。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 不堪鄉民酸語 高鳴遺孀靈前淚崩喊告
- 薪扣額上限12.8萬 違憲 財部︰上班族恐用不到
- 陳雷大港踢館 嗆飆經典歌
- 健康充電站─婦女保健講座
- 索馬利亞前總理法馬喬當選總統
- 國巨賣飛磁不能認列 違規公告遭罰5萬
- 全「猿」迎機捷 今試乘收割
- 黨魁參選人質疑黑道入黨 蔡正元呼籲黨內EQ高一點
- 安徽工廠大爆炸影像曝光！ 全城「黑夜變白晝」
- 經典賽》官方公布台灣隊陣容 王建民、王維中入列
- 咖啡樹套不織布防寒 遠看像綿羊
- 領務局遭駭 出國登錄個資恐外洩
- 1顆熱量15卡的元宵 營養師教你DIY
- 〈精品百貨勾心計〉浪漫老步數 情人接招吧！
- 台東首炸寒單爺 市長上轎挨炸
- 竹市投入28億 新、改建國中小校舍
- 小檔案：松材線蟲
- H5N6首例 防檢局遭批「指鴨為鵝」
- 台科大減碳大突破// 二氧化碳室溫下可轉甲醇
- 轉型雙語小學 文昌東新國小9月試辦
- 「泰勒絲很迷人」 邪神曝2人分手原因
- 合歡山殘霰撐場面 遊客大喊「給我霸王級降雪！」
- 李英愛放話收視破20％撲台 宋承憲7歲就婚頭
- 王陽明整片刺青太搶眼 海邊放閃網友虧
- 台中工業區打通市政路 擬縮小規模
- 今晚全台急凍！這張圖讓你搞懂全台低溫資訊
- 《自由廣場》國民黨員談黨主席選舉
- 《中英對照讀新聞》Japanese designer creates solar powered coat that charges your phone 日本設計師創造出可幫手機充電的太陽能外套
- 挺許毓仁 楊偉中：國民黨敗選誤診開錯藥方
- 抗議空污嚴重 行動劇消滅隱形怪
- 情人節獻愛 好Sweet!
- 陳建仁逛台北書展 心懸年金改革
- 動保園長輕生 監院糾正桃市府
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MOEA moves on water shortage fears
- 認真就輸了？ 杜特蒂：我5句話中有3句是玩笑話
- 台北燈節嘉年華遊行 週六中華路封閉
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 HK bookseller’s visit restricted by security: writer
- 亞洲自由車賽 我單日4銀
- 面板漲價雜音起 Q1營收獲利看跌
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：王光祿緊牽老母北上開庭 母不知兒可能被關
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分