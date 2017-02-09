王光祿緊牽老母北上開庭 母不知兒可能被關

2017-02-09 10:16

〔記者溫于德／台北報導〕最高法院有史以來首度網路直播開庭審理布農族獵人王光祿非常上訴案，今早王男緊牽母親一同出庭，他接受媒體訪問時提到，請法官還給原住民傳統；王母則說，孩子很孝順，在生活上都是為媽媽著想。另現場翻譯也說，王母不知兒子為此事可能被關，若知情豈非「拿刀刺進心臟」，要求勿讓王母得知。

上午9時許，王光祿牽著母親一同抵達最高法院門口，隨後接受訪問時表示，請法官還原住民傳統，「母親會陪同前來，因為只有一個兒子，可跟到哪就跟到哪」；母親透過翻譯說，孩子很孝順，在生活上都是為媽媽著想，兒子是延續爸爸過去的生活方式，很孝順、體貼。

另外，當現場媒體問及王母是否知情為何陪兒子赴最高法院開庭，此時翻譯表示，王光祿可能被關一事，不能讓王母知情，一旦告知，豈不是造成「你的孩子拿東西給你吃，卻要碰到被抓還可能被關」一事曝光，猶如「我們現場一人拿一刀把刀刺進她（指王母）心臟」，因此並未為讓王母得知本問題。

王光祿、王母初步受訪結束，即與律師一同進入法庭開庭。

王母受訪逐字稿：

孩子很孝順，在整個生活上，兒子會為媽媽著想，所以上山生活是非常自然的事件，兒子是延續他的爸爸，過去如何生活...，同樣地生活，很孝順、很體貼的，怎麼會說打獵給媽媽吃...，是很平常的事情，平常的生活，跟外界的生活是不一樣的，外面的人可能想說，寄錢回家就好了，但我們的生活不是這樣子，是陪伴而且過程知道媽媽的需要，尤其是在年紀很大的時候，在家代替父職，繼續來照顧媽媽，其實很平常，但外面看起來很奇怪，這是不對的。

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