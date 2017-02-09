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搶超商惡少已可出院 8名警力戒護帶回偵訊

2017-02-09  10:10

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區日前發生駭人聽聞的超商搶劫案，17歲陳姓少年持刀搶超商不成，卻砍斷店員左手掌，落網後因左手韌帶斷裂，在警方戒護下於板橋亞東醫院手術治療，今日上午主治醫師再次診斷，認為其手臂恢復狀況良好，傷口也無感染，已可出院，稍晚將由8名員警戒護，帶回新莊警分局偵訊，全案依強盜、殺人未遂偵辦。

17歲陳姓少年因缺錢花用，本月6日深夜，持刀行搶新莊區裕民街的萊爾富超商，17歲丁姓工讀生見狀與之搏鬥，過程中左手掌遭砍斷，陳少行搶失敗，打鬥過程中也誤傷左手韌帶，就醫時遭警方逮捕。

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  • 17歲的陳姓少年因缺錢，持西瓜刀行搶超商時砍斷店員左手掌，自己左手韌帶也斷裂受傷。圖為其行搶前監視器錄下的身影。（記者曾健銘翻攝）

    17歲的陳姓少年因缺錢，持西瓜刀行搶超商時砍斷店員左手掌，自己左手韌帶也斷裂受傷。圖為其行搶前監視器錄下的身影。（記者曾健銘翻攝）

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