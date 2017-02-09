屏東廣興國小驚見半裸女屍 疑被性侵丟棄

2017-02-09 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣廣興國小關福分校的籃球場旁，今天清晨被民眾發現一具女屍，且有被性侵跡象。

根據媒體綜合報導，警方獲報後發現，女死者臉部被打到嚴重變形，褲子也被脫一半，有被性侵跡象；不過，據《中央社》報導，警方表示，女子臉部嚴重腫脹變形，頭部有外傷，雖然褲子被脫到膝蓋，但沒有被性侵。

此外，女死者機車也被丟在溝渠內，警方追查後發現，死者疑似為25歲的邱姓女子，家住美濃，昨天和家人說要出門唱歌，會住在屏東乾哥家；警方目前封鎖現場並由鑑識人員前往鑑識，詳細情形仍帶相關單位調查。