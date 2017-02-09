屏縣校園籃球場 驚見女子半裸陳屍

2017-02-09 09:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣廣興國小關福分校籃球場旁，今天清晨有民眾運動時，發現一名半裸女子陳屍當地，警方據報展開偵辦，目前正清查死者身分。

屏東縣里港警分局表示，今天（9日）早上6時19分接獲報案，在屏東縣高樹鄉廣興國小關福分校內有人倒地不動，經泰山派出所所長高三郎到場發現是一名女姓陳屍在國小籃球場旁，隨即封鎖現場並通知鑑識人員到場採證。

警方初步調查，女子年約20至30歲，下半身赤裸，身上有傷口，是否為他殺，目前正深入追查。