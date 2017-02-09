檢察總長出不出庭？最高法院和法務部針鋒相對
2017-02-09 08:43
〔記者項程鎮／台北報導〕法務部長邱太三和檢察總長顏大和去年11月大動作召開記者會，建議最高法院對王光祿案開庭，最高法院則認為，王光祿案是非常上訴案，依法不能進行言詞辯論，後來雖同意召開準備庭和調查庭，但要求檢察總長顏大和親自出庭。
顏大和不願出庭，認為提起非常上訴是檢察總長的專屬職權，但基於檢察一體，沒有檢察總長須親自到庭的法律依據；據了解，顏大和今天不會出庭。
本案受命法官許錦印於去年11月29日王光祿案首度開庭時，當庭希望顏大和今天能親自出庭，他表示非常上訴是總長專屬權力，最好總長能親自出庭；到庭論告的最高檢檢察官朱朝亮表示，根據日本和美國法制，相關案件由檢察官出庭即可。
檢方將由最高檢察署檢察官朱朝亮、林永義、吳慎志等人出庭表示意見，承審本案的合議庭為審判長洪昌宏、受命法官許錦印、陪席法官吳仁銘、王國棟及李釱任，王光祿的辯護律師為林靜文、林長振、陳采邑。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 安徽工廠大爆炸影像曝光！ 全城「黑夜變白晝」
- 經典賽熱身賽／呂彥青今先發 過招澳洲5國手
- 寒流來了 全台急凍 愈晚愈冷
- 挺許毓仁 楊偉中：國民黨敗選誤診開錯藥方
- 張忠謀上班 今年股利估7元以上
- 吳亞馨揮別姊弟情 被爆秘戀情歌王子
- 台中人口將超越 市府︰不追求數字成長
- 不同意見書 黃虹霞︰慎防傷到低薪者
- 全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
- 名模林若亞 抗稅成功// 薪扣額上限12.8萬 違憲
- 火燒彰縣古蹟關帝廟 後殿毀了
- 美國務卿提勒森：美對台是法律承諾、道德誡命
- 台北燈節嘉年華遊行 週六中華路封閉
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Apology issued for questionable member bids
- 三峽河濱自行車道 可直通老街囉
- 台日對抗賽 恰恰要出征
- 楊志龍減重優先 盼進入兄弟先發
- 引導台商回台 陸委會統籌辦理
- 《自由廣場》文資審議委員懂很多？
- 籃網欲止10連敗 今日賽事預告與轉播
- 老縣長贈2本書 吳澤成代理宜縣長上任
- 龍山寺月老愛吃什麼？ 網友「實測」解答是…
- 97路公車繞路費時 苑裡人不愛搭
- 網路看屋 北市小宅夯 新北大坪數吃香
- 昔日陣頭互虧 今變踩街
- 02/09 各報重點新聞一覽
- 「迎古董、接財神」 鄭文燦「釣蟾蜍」造勢
- 跟上教練腳步 滬江林蝶準雙20
- 情人節獻愛 好Sweet!
- 泰安櫻花開一成 花季十九日開幕
- 穿「我愛T.S.」背心有苦衷 抖森公開真相談泰勒絲
- 動保園長輕生 監院糾正桃市府
- 汎德永業整合 下半年掛興櫃
- 承接BOT案被指有內情 廠商：故宮南院內鬥
- 連俞涵爆耍大牌 如朕不和李國毅
- 老兵找到失聯戰友 對方卻往生
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China mulling more conditions for invasion: report
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 HK bookseller’s visit restricted by security: writer
- 南投農會選舉 民進黨拚「破蛋」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：檢察總長出不出庭？最高法院和法務部針鋒相對
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分