檢察總長出不出庭？最高法院和法務部針鋒相對

2017-02-09 08:43

〔記者項程鎮／台北報導〕法務部長邱太三和檢察總長顏大和去年11月大動作召開記者會，建議最高法院對王光祿案開庭，最高法院則認為，王光祿案是非常上訴案，依法不能進行言詞辯論，後來雖同意召開準備庭和調查庭，但要求檢察總長顏大和親自出庭。

顏大和不願出庭，認為提起非常上訴是檢察總長的專屬職權，但基於檢察一體，沒有檢察總長須親自到庭的法律依據；據了解，顏大和今天不會出庭。

本案受命法官許錦印於去年11月29日王光祿案首度開庭時，當庭希望顏大和今天能親自出庭，他表示非常上訴是總長專屬權力，最好總長能親自出庭；到庭論告的最高檢檢察官朱朝亮表示，根據日本和美國法制，相關案件由檢察官出庭即可。

檢方將由最高檢察署檢察官朱朝亮、林永義、吳慎志等人出庭表示意見，承審本案的合議庭為審判長洪昌宏、受命法官許錦印、陪席法官吳仁銘、王國棟及李釱任，王光祿的辯護律師為林靜文、林長振、陳采邑。