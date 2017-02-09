| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
 首頁 > 社會

中山高南屯路段2車擦撞 4人輕重傷

2017-02-09  05:31

〔記者何宗翰／台中報導〕中山高南下183公里附近台中南屯路段，9日凌晨3點多發生小客車與計程車的擦撞意外，小客車司機年約19歲，臉部割傷、意識清楚，乘客約25歲、意識模糊、肢體擦傷，計程車司機年約37歲、乘客約41歲，均臉割傷、意識清楚，消防隊破壞車體救出4人後，送往台中榮總救治，車禍原因仍待調查。

廣告
  • 中山高南下183公里附近發生小客車與計程車的擦撞意外。（記者何宗翰翻攝）

    中山高南下183公里附近發生小客車與計程車的擦撞意外。（記者何宗翰翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤湖南蛋
暖呼呼～紅薯雞肉湯
甜蜜蜜♡伯爵茶布丁
煮湯食材何時下鍋？
轉寄

標題：中山高南屯路段2車擦撞 4人輕重傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月9日‧星期四‧丁酉年正月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.