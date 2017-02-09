中山高南屯路段2車擦撞 4人輕重傷
2017-02-09 05:31
〔記者何宗翰／台中報導〕中山高南下183公里附近台中南屯路段，9日凌晨3點多發生小客車與計程車的擦撞意外，小客車司機年約19歲，臉部割傷、意識清楚，乘客約25歲、意識模糊、肢體擦傷，計程車司機年約37歲、乘客約41歲，均臉割傷、意識清楚，消防隊破壞車體救出4人後，送往台中榮總救治，車禍原因仍待調查。
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