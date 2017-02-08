老嫗冷天失憶迷途 暖警披衣禦寒助返家

警員脫下身上的外套給婦人取暖。（記者曾健銘翻攝）

2017-02-08 21:57

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市林口區67歲戈姓婦人，日前獨自到林口竹林山觀音寺參拜，孰料結束後卻忘記回家的路，徬徨無助之下只好呆坐在路邊，衣衫單薄的戈婦冷得頻頻發抖，新莊警分局林口分駐所獲報後，線上巡邏員警廖學慶、范碩宸急赴現場關切，兩位員警看到老婦因冷而發抖，深怕老嫗受凍隨即脫下警用防風外套，披蓋在婦人身上取暖，使其不致遭受風寒傷身。

警方的熱心行徑，讓戈婦主動敞開心房向警方表示，自己在拜拜結束離開後忽然忘了回家的路，無奈疑似失智症發作，也說不出住家住址跟自己的名字，於是只好坐在路邊慢慢回想。

2人見狀耐心陪伴與談話之下，老婦才慢慢想起自己兒子的名字跟工作場所，讓員警順利聯繫上婦人的兒子，戈婦親兒接獲消息後急忙到場接回母親，對於警方熱心助人的行徑，不停地點頭致謝。