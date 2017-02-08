前檢察官顏漢文判刑確定 警方尚未接獲防逃機制通報
2017-02-08 21:52
〔記者洪定宏／高雄報導〕前台南地檢署檢察官顏漢文因殺人未遂等罪，遭判刑14年10月、拘役70天，褫奪公權7年確定，但轄區警分局尚未接獲檢方要求展開監控及落實防逃機制等最新通報。
顏漢文因爭奪高雄金山寺廟產，被指控開車衝撞、開槍射殺住持釋圓塵未果，最高法院維持高雄高分院見解，依殺人未遂等罪，重判顏有期徒刑14年10月、拘役70天，褫奪公權7年確定。
高雄警方表示，顏漢文每週都正常到派出所報到，員警確認身分後，他簽名完就離開，並未多逗留，但截至目前為止，轄區分局尚未接獲檢方要求展開監控及落實防逃機制等最新通報。
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