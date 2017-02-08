宜蘭冬山鄉住宅火警 81歲老翁嗆傷送醫
2017-02-08 21:29
冬山鄉群英路住宅火警，消防局搶救。（圖由讀者提供）
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局今晚9點12分獲報，指冬山鄉群英路發生住宅火警，出動羅東、廣興分隊救災人車前往搶救。
火警發生時，現場烈焰沖天，相當駭人，附近居民紛紛跑出來觀看，情況一度危急。
現場指揮官回報說，9點34分火勢控制，9點55分火勢熄滅，現場一樓救出一位81歲游姓老翁，稍有嗆傷意識清楚，送到羅東博愛醫院救治。
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