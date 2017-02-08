北市男童倒臥社區中庭 疑墜樓死亡

2017-02-08 21:20

〔記者劉慶侯／台北報導〕1名年約11歲的國小男童，今日晚間8時28分左右，被人發現倒臥在台北市中山區北安路630巷某大樓社區內中庭，警消據報前往時男童已無意識，經送往新光醫院急救途中不治死亡。

警方調查，男童姓蕭，是社區住戶，由於對方左大腿有腫脹現象，警方不排除是意外墜樓死亡，全案現由警方調查處理中。