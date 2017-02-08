佛光山大佛旁雜草火警 幸未傳出傷亡

2017-02-08 20:39

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄佛光山寺大佛旁雜草，今（8日）晚7點16分許傳出火警，轄區消防分隊出動5車13人搶救，現場人員指出為後山雜草著火，沒有人員受困或送醫，火勢延燒近1小時後於晚間8點10分撲滅。

目前正值佛光山平安燈會期間，會定時施放煙火，佛光山並未說明是否與煙火有關。