國中同窗為900萬翻臉 聚眾在騎樓下互砍

警方現場發現兩台可疑賓士，並逮到3名涉案人。（記者王宣晴攝）

2017-02-08 20:36

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市43歲的沈男與44歲的林男是國中同學，兩人平時感情融洽；日前沈男拒絕幫忙林男向結拜兄弟的妻子討債，雙方一言不和，相約今天下午4點在林男位於三重分子尾街的住處談判，不料林見沈帶著9名小弟前來，也趕緊烙人，現場逾20人就在林家樓下騎樓鬥毆，造成7人受到切割傷送醫，其中1人腹部傷勢嚴重，需要開刀，警方現場逮到8人，全數帶回偵訊。

警方調查，綽號當鋪發的男子曾和林男借過900萬現金，兩個月前因病過世，林得知沈與當鋪發是結拜兄弟，便要求沈帶他去找當鋪發妻子討債，沈拒絕後雙方發生爭執，相約談判，今天下午4時許，逾20人在分子尾街民宅騎樓開打，鮮血四濺。

警方在現場搜索，發現附近有兩台可疑賓士，上前盤查時車上的嫌犯還不願配合，警匪追逐，最後3名嫌犯仍被警方逮獲，但否認涉案，只表示是載人來談判，警方搜查後發現兩車上擺放刀械、信號彈還有電擊槍，嫌犯褲管上還染有鮮血。警方陸續搜索，帶回8名涉案人，訊後將殺人未遂、傷害、妨害秩序送辦。

警方在現場附近發現可疑車輛，發現染血刀械及電擊槍。（記者王宣晴攝）

警方逮到涉嫌民眾，褲子上還有血跡。（記者王宣晴攝）

警方帶回8名嫌犯偵訊，其中1人身體不適送醫。（記者王宣晴翻攝）

警方在現場附近發現可疑車輛，發現染血刀械及電擊槍。（記者王宣晴攝）

警方在鬥毆現場拉起封鎖線調查。（記者王宣晴攝）

警方在現場發現可疑賓士車，逮到3名涉案民眾。（記者王宣晴攝）